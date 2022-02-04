Родина-Мать в Киеве примеряла национальный флаг (фото, видео)

Киев украсили патриотической подсветкой монумента. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве статую Родина-Мать подсветили цветами национального флага Украины. Она будет сине-желтой до конца суток 4 февраля.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины в Facebook.

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"Самый высокий монумент Украины – "Родина-Мать" сегодня в 19:00 засветится цветами государственного флага", – сообщили в министерстве, которое организовало акцию.

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Родина-Мать в Киеве. Фото: Сегодня

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Объявили флешмоб

Фотографов приглашают принять участие в патриотическом челендже:

Сфотографируйте подсвеченную в национальные цвета Родину-Мать из любой точки.

Выложите фото в социальные сети с хештегом #UAвместе

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Реакция киевлян

Впрочем, полюбоваться патриотичной Родиной-Матерью жители левого берега столицы смогли немного раньше. Монумент подсветили пробно, до 19:00, но потом опять отключили художественную подсветку.

"Выглядит очень красиво. Но было много синего цвета, больше чем желтого. Подсветку выключили и включат, наверное, в семь часов вечера, как и обещали. Сейчас над памятником кружит вертолет и дрон. Видимо, снимают все это на видео", – рассказал нам житель Березняков Виктор.

Первые участники флешмоба

В Сети уже начали публиковать первые фото монумента в патриотической иллюминации.

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