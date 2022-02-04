Батьківщина-Мати у Києві приміряла національний прапор (фото, відео)

Київ прикрасили патріотичною підсвіткою монумента. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві статую Батьківщина-Мати підсвітили кольорами національного прапора України. Вона буде синьо-жовтою до кінця доби 4 лютого.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України у Facebook.

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"Найвищий монумент України – "Батьківщина-Мати" сьогодні о 19:00 засвітиться кольорами державного прапора", – повідомили у міністерстві, яке організувало акцію.

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Батьківщина-Мати у Києві. Фото: Сьогодні

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Оголосили флешмоб

Фотографів запрошують взяти участь у патріотичному челенджі:

Сфотографуйте підсвічену в національні кольори Батьківщину-Мати з будь-якої точки.

Викладіть фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом.

Беріть участь у розіграші книги про найкращі місця для подорожей Україною.

Переможця виберемо рандомно за допомогою спеціальної програми.

Реакція киян

Втім, помилуватися патріотичною Батьківщиною-Матір'ю жителі лівого берега столиці змогли трохи раніше. Монумент підсвітили для проби, до 19:00, але потім знову відключили художнє підсвічування.

"Виглядає дуже красиво. Але було багато синього кольору, більше ніж жовтого. Підсвічування вимкнули й увімкнуть, напевно, о сьомій годині вечора, як і обіцяли. Зараз над пам'ятником кружляє вертоліт та дрон. Мабуть, знімають усе це на відео", – розповів нам мешканець Березняків Віктор.

Перші учасники флешмобу

У Мережі вже почали публікувати перші фото пам'ятника патріотичної ілюмінації.

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