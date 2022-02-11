"Родину-Мать" в Киеве хотят приватизировать? В музее ответили

Скульптуру могут сдать в аренду / Фото: Коллаж: Сегодня

В интернете появились публикации, в которых сообщается о якобы приватизации Мемориала и монумента "Родина-мать". Однако это не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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Проверенные факты:

Главное здание Музея, которое венчается монументом "Родина-мать", не сдается в аренду и не может попасть в частные руки.

На балансе Музея учитывается 38 единиц недвижимого имущества общей площадью более 40 тыс. кв. м.

Арендатор одного из помещений на территории Мемориала площадью 565,1 кв. м, пытается в судебном порядке признать недействительным договор аренды в пункте, запрещающем приватизацию имущества. Во время повторного рассмотрения дела Северный апелляционный хозяйственный суд Киева удовлетворил его.

На нынешнем этапе это означает только отмену пункта договора и отнюдь не приватизацию.

Готовят обжалование

Фонд государственного имущества Украины готовит обжалование этого решения в Верховном Суде как противоречащее законодательству.

Ведь прямая норма Закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" (ст. 4) не позволяет приватизировать такие объекты.

Родина-мать

"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве на правом берегу Днепра. Расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

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Открыта в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы. Комплекс открывал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Стальная скульптура таких размеров в СССР изготавливалась впервые. Технологическое проектирование и сборка осуществлялись специалистами Киевского завода имени Парижской Коммуны с учётом рекомендаций, выданных институтом электросварки имени Патона по сварке элементов из нержавеющей стали отдельными блоками-секциями весом 25-30 тонн.

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