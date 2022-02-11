"Батьківщину-Мати" у Києві хочуть приватизувати? У музеї відповіли

Скульптуру можуть здати у найм / Фото: Колаж: Сьогодні
В інтернеті з'явилися публікації, в яких повідомляється про нібито приватизацію Меморіалу та монументу "Батьківщина мати". Проте це відповідає дійсності.
Про це повідомили у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
Перевірені факти:
- Головна будівля Музею, яка вінчається монументом "Батьківщина-мати", не здається в оренду і не може потрапити до приватних рук.
- На балансі Музею враховується 38 одиниць нерухомого майна загальною площею понад 40 тис. кв. м.
- Орендар одного із приміщень на території Меморіалу площею 565,1 кв. м, намагається у судовому порядку визнати недійсним договір оренди у пункті, що забороняє приватизацію майна. Під час повторного розгляду справи Північний апеляційний господарський суд Києва задовольнив її.
- На нинішньому етапі це означає лише скасування пункту договору та аж ніяк не приватизацію.
Готують оскарження
Фонд державного майна України готує оскарження цього рішення у Верховному Суді як таке, що суперечить законодавству.
Адже пряма норма Закону "Про приватизацію державного та комунального майна" (ст. 4) не дозволяє приватизувати такі об'єкти.
Батьківщина мати
"Батьківщина мати" – монументальна скульптура у Києві на правому березі Дніпра. Розташована на території Музею історії України у Другій світовій війні.
Відкрита у складі музейного комплексу 1981 року у День Перемоги. Комплекс відкривав Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв.
Сталева скульптура таких розмірів у СРСР виготовлялася вперше. Технологічне проектування та складання здійснювалися фахівцями Київського заводу імені Паризької Комуни з урахуванням рекомендацій, виданих інститутом електрозварювання імені Патона щодо зварювання елементів із нержавіючої сталі окремими блоками-секціями вагою 25-30 тонн.
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