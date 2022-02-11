"Батьківщину-Мати" у Києві хочуть приватизувати? У музеї відповіли

Скульптуру можуть здати у найм / Фото: Колаж: Сьогодні

В інтернеті з'явилися публікації, в яких повідомляється про нібито приватизацію Меморіалу та монументу "Батьківщина мати". Проте це відповідає дійсності.

Про це повідомили у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

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Перевірені факти:

Головна будівля Музею, яка вінчається монументом "Батьківщина-мати", не здається в оренду і не може потрапити до приватних рук.

На балансі Музею враховується 38 одиниць нерухомого майна загальною площею понад 40 тис. кв. м.

Орендар одного із приміщень на території Меморіалу площею 565,1 кв. м, намагається у судовому порядку визнати недійсним договір оренди у пункті, що забороняє приватизацію майна. Під час повторного розгляду справи Північний апеляційний господарський суд Києва задовольнив її.

На нинішньому етапі це означає лише скасування пункту договору та аж ніяк не приватизацію.

Готують оскарження

Фонд державного майна України готує оскарження цього рішення у Верховному Суді як таке, що суперечить законодавству.

Адже пряма норма Закону "Про приватизацію державного та комунального майна" (ст. 4) не дозволяє приватизувати такі об'єкти.

Батьківщина мати

"Батьківщина мати" – монументальна скульптура у Києві на правому березі Дніпра. Розташована на території Музею історії України у Другій світовій війні.

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Відкрита у складі музейного комплексу 1981 року у День Перемоги. Комплекс відкривав Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв.

Сталева скульптура таких розмірів у СРСР виготовлялася вперше. Технологічне проектування та складання здійснювалися фахівцями Київського заводу імені Паризької Комуни з урахуванням рекомендацій, виданих інститутом електрозварювання імені Патона щодо зварювання елементів із нержавіючої сталі окремими блоками-секціями вагою 25-30 тонн.

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