СБУ обезвредила "террористов" в аэропорту под Киевом (фото, видео)

СБУ провела учения на территории аэропорта. Фото: коллаж "Сегодня"
Служба безопасности Украины провела специальные учения в Киевской области на базе международного аэропорта "Антонов". Спецназовцы обезвредили "террористов", захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Тренировку проводили в условиях максимально приближенных к реальным.
В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По легенде учений, "террористы" захватили заложников в самолете и требовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения "потерпевших".
После отработки этих действий руководители оперативного штаба приняли решение об осуществлении силовой фазы. В ходе ее реализации правоохранители обезвредили "злоумышленников" и "освободили" заложников.
Цель проведения тренировок – усовершенствование межведомственного взаимодействия в сфере предотвращения и нейтрализации террористических угроз, в том числе на стратегически важных объектах критической инфраструктуры.
Учения СБУ. Фото: пресс-служба СБУ
Угроза вторжения РФ в Украину
- В ноябре американское агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник, заявляло, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на Украину в январе. Сообщалось, что разведка США поделилась с несколькими странами-союзницами США по НАТО в ЕС данными, которые свидетельствуют о вероятной подготовке РФ к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины.
- Однако позже появилась информация о том, что планы возможного вторжения в нашу страну неожиданно испортила погода. Как отмечают чиновники в администрации США, мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск, если оно действительно планировалось.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Кроме того, в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну.