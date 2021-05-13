Шоковые цены за проезд в метро Киева: транспортники просят 21 гривну за поездку

В Киеве может подорожать проезд в городском транспорте. Столичные транспортники уже обратились с требование к властям урегулировать тарифы на проезд. Первым об этом заявил Киевский метрополитен. Представители столичной подземки и "Киевпастранса" вышли сегодня с пикетом под здание КГГА. Они требуют выплаты зарплат и пересмотра тарифов.

Первая ласточка

Вчера стало известно, что Киевский метрополитен переходит на четырехдневную рабочую неделю. Это связано с отсутствием финансовых ресурсов на зарплаты сотрудникам.

"Причина – пандемия. Мы уже два года работаем в условиях, когда пассажиропоток значительно снизился, а средства, которые необходимые для обслуживания не хватает. Их нет даже на заработную плату. Чтобы перевозить безопасно и по графику пассажиров нам нужны средства. Мы вынуждены принимать непопулярные меры", - рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

Она добавляет, что решение о 4 дневной рабочей неделе касается только административного персонала, а это около 3 тысяч человек. При этом специалисты рабочих профессий будут трудиться по обычному графику.

"Это позволит нам сэкономить часть средств, которые можно будет направить на выплату зарплат", – добавляет Наталья Макогон.

Требуют поднять тарифы

Профсоюз Киевского метрополитена уже обратился к городским властям столицы с требованием о пересмотре тарифов за проезд.

По подсчетам Киевского метрополитена себестоимость одной поездки в метро составляет 21,5 грн. Они требуют от городских властей привести тарифы за проезд до экономически обоснованного уровня, увеличить его.

В последний раз тарифы за проезд в киевском метро были пересмотрены в сторону увеличения в 2018 году, тогда стоимость проезда в городском транспорте резко подорожала с 4 до 8 гривен. Правда, если пассажир покупает сразу 50 поездок, то стоимость одной поездки составляет всего 6,5 грн.

Реклама

Поддержит ли город требования метрополитена, пока неизвестно. Вопрос пересмотра тарифов может занять 1,5-2 месяца. За это время должны проанализировать запросы транспортников и провести общественные слушания.

А что с маршрутками

Пока частные перевозчики находятся в стадии переговоров и выжидания. Маршруточники тоже хотят понять стоимость проезда.

"Часть перевозчиков пока не хотят поднимать стоимость проезда, поскольку у них довольно таки рентабельные маршруты, а часть хочет поднять тариф. Для них это вынужденная мера. В общем ситуация сейчас критическая для большинства перевозчиков. И без поднятия тарифов им никак не обойтись. У них долгов на сотни миллионов гривен – кредиты, просроченные выплаты за топливо. Проблем очень много", – отмечает Игорь Моисеенко, глава ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Он добавляет, что 16 перевозчиков подняли стоимость проезда до 10 гривен, еще в апреле. Остальные пока не делают этого, но в любой момент могут увеличить тариф.

"Городские власти компенсирует "Киевпастрансу" и "Киевскому метрополитену" убытки. То есть, если в метрополитене обоснованный тариф 21 гривна, то 13 гривен город им доплачивает. А пассажиров они возят по 8 гривен. Также и в случае с "Киевпастрансом". Если у них обоснованный тариф составляет 25 гривен, то город компенсирует им 17 гривен за поездку. Мэрия покрывает расходы этих предприятий. Мы тоже не против возить пассажиров по такой схеме: не увеличивать тариф, чтобы не залезать в карманы киевлян. Но городские власти не спешат решить этот вопрос. Поэтому нам проходиться идти на непопулярные меры и увеличивать стоимость проезда", - добавляют в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Перевозчики не исключают, что будут увеличивать стоимость проезда в маршрутках, если подорожает проезд в общественном транспорте.

Ранее мы писали, что в столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят пересмотреть тарифы на проезд или выделить средства из бюджета. Из-за пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока обоснованной ценой на поездку считают 21 гривню. В другом случае для обеспечения работы предприятия они требуют минимум 1 млрд 514 млн гривен.

Напомним, что в Киеве для некоторых сотрудников метрополитена с 12 июня 2021 годавведут четырехдневную рабочую неделю.