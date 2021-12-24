Запастись удачей на весь 2022: где встретить символ года в Киеве (фото)

Тигры в Киевском зоопарке тоже готовятся к Новому году. Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Наступающий 2022 год – это год Черного водяного тигра по восточному календарю. Найти такое редкое животное можно и в столице – Киевский зоопарк уже более 100 лет дарит возможность горожанам близкого контакта с дикой природой. И тигры тут занимают почетное место! Правда, они не черные, а вот водные процедуры просто обожают.

В Киевзоо проживают сразу три тигра. Более того – это целая семья. Каждое из животных имеет свой характер.

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Что известно о киевских тиграх

Глава семейства – тигрица Амба – серьезная дама почтенного возраста. В следующем году ей исполнится 17 лет!

Ее двое уже взрослых тигрят – Рена и Малыш, им по 13 лет. Малыш любит хорошо поесть и сладко поспать, а игривая Рена мелодично общается своими характерными звуками со смотрителями.

Кстати, малыши родились в зоопарке прямо на праздник – День Независимости Украины в 2008-м!

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Амба бросила детей

Так случилось, что тигрят пришлось выкармливать сотрудникам Киевзоо.

"Мама Амба отказывалась быть рядом с детенышами, все время таскала их, а потом вообще бросила. Поэтому зоологи поняли, что кто-то должен заботиться о малышах, а также о маме, чтобы она чувствовала себя комфортно", – вспоминает ведущий биолог Киевского зоопарка Татьяна Качан.

На тот момент у нее уже был большой опыт вскармливания разных животных, поэтому Татьяна решила взять тигрят под свою опеку. Конечно, с поддержкой коллег, включая и нынешнего директора Киевского зоопарка – Кирилла Трантина, поскольку этот процесс очень ответственен.

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Посетители зоопарка могут посмотреть, как кормят тигров. Фото: Киевский зоопарк

Зоологи заменили мать

"Прежде всего, я воспринимала их как тигров, а не как кукол. Их воспитание прошло без поцелуев и объятий или других нежностей, не присущих этим животным", – рассказывает нам Татьяна Качан.

Через три месяца малыши получили прививку и полноправно остались в Киевском зоопарке.

Чтобы создать для них комфортное пространство в новом вольере, Татьяна принесла туда вещи животных и некоторые свои, чтобы окружить тигрят привычными запахами и уменьшить стресс от переезда.

"Они ко мне сильно привязались, как к маме. И я также оставалась с тигрятами в течение еще одного месяца с самого утра до глубокого вечера. За это время они познакомились и привыкли к заведующему отделом хищных животных, который посещал Рену и Малыша каждый день. Прошло уже много лет, Малыш и Рена давно повзрослели, но до сих пор узнают меня и отзываются на приветствия. Каждый из них имеет свой особый характер и отменный аппетит", – рассказывает нам Татьяна Качан.

Пряничные домики

Поскольку наступает год тигра, для хищников в зоопарке приготовили необычный новогодний подарок. В вольерах у тигров установили два "пряничных" домика, украшенных новогодней атрибутикой.

Тигры обжили их за день. С удовольствием там сидят, трутся об стены и поедают угощения в виде мяса, которое раскладывают смотрители.

"У каждого из тигров есть свой вольер. Но мы для них устроили систему обмена – они меняются вольерами, чтобы было поинтереснее. На территории установлены два "пряничных" домика. Конечно же, они не из муки, а из крепкого дерева. Животным явно нравятся обновки. Особенно есть в них. Кстати, каждый день до 7 января у нас будет кормление тигров, на которое могут посмотреть все желающие. Все, кто хочет поприветствовать символ Нового года, могут прийти в зоопарк и сделать это", – рассказал сайту "Сегодня" гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Кормежка тигров будет начинаться после 10:30 утра.

В зоопарке установили пряничные домики. Фото: Киевский зоопарк

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