Скандал из-за советской инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве – все подробности (обновляется)

Из-за декораций в центре Киева начался скандал. Коллаж "Сегодня"

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни установили декорации в советском стиле для праздничной постановки. Однако вскоре представители "Нацкорпуса" повалили декорации к празднованию Дня независимости, которые перекрывали мемориал.

"Сегодня" ведет текстовую трансляцию развития событий.

14:01 Спикер президента Сергей Никифоров в эфире "Украина 24" прокомментировал инсталляции советской эпохи Украины в центре Киева ко Дню Независимости. Говорит, это не совсем к Офису президента.

13:47 Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло обратился в Минкульт с просьбой объяснить ситуацию.

"Знаю немного про сам контент, что на Аллее Героев должны быть установлены инсталляции, которые будут рассказывать про историю Украины от времен Триполья до Майдана и российско-украинской войны", – уточнил Пошивайло.

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13:45 Представители "Нацкорпуса" повалили установленные декорации. Нескольких человек задержали правоохранители.

13:30 Мэр Киэва Виталий Кличко выступил против такой выставки. Он заявил, что "на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу".

13:25 Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована. При этом город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы – всем занимался Офис президента.

13:20 На Майдане Незалежности установили "совковые" декорации.

Среди декораций можно увидеть: