Скандал через радянську інсталяцію на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві – усі подробиці (оновлюється)

Через декорації у центрі Києва почався скандал. Колаж "Сьогодні"

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації у радянському стилі для святкової постановки. Однак незабаром представники "Нацкорпусу" повалили декорації до святкування Дня незалежності, які перекривали меморіал. Зараз конструкції почали розбирати.

Сайт "Сьогодні" веде текстову трансляцію розвитку подій.

14:34 Скандальну інсталяцію на Алеї Героїв Небесної розбирають – дивіться онлайн-трансляцію з місця:

14:20 У музеї Революції Гідності заявили, зо про необхідність виділити місце для святкування 30 річниці Незалежності їм повідомили усно. Жодних листів з детальним описом виставки їм не приходило.

"Проведення таких заходів погоджується у КМДА, адміністрацію Музею при цьому зобов’язані лише ставити до відома. Музейно-меморіальний комплекс не уповноважений забороняти чи дозволяти такі заходи", – написали в музеї.

14:04 У поліції Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що на Героїв Небесної сотні працюють слідчі. Даних про затримання членів "Нацкорпусу" у них немає.

"Поки у нас немає інформації про затримання когось. На місці працює оперативна група Печерського управління поліції. Незабаром буде дана правова кваліфікація цієї події", – сказали в поліції Києва.

14:01 Спікер президента Сергій Никифоров в ефірі "Україна 24" заявив, що інсталяція в центрі Києва на День Незалежності – не зовсім справа Офісу президента.

"Це декорації для телетрансляції до Дня незалежності. Там є козацька епоха, царська, Друга світова війна. Ви ж розумієте, що Кличко прибув туди дуже швидко і скористався ситуацією в особистих цілях", – сказав він.

Фото: музей Революції Гідності

13:47 Директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло звернувся до Мінкульту з проханням пояснити ситуацію.

"Знаю трохи про сам контент, що на Алеї Героїв повинні бути встановлені інсталяції, які розповідатимуть про історію України від часів Трипілля до Майдану і російсько-української війни", – уточнив Пошивайло.

13:45 Представники "Нацкорпусу" повалили встановлені декорації. Кількох людей затримали правоохоронці.

13:30 Мер Києва Віталій Кличко виступив проти такої виставки. Він заявив, що "на місці, де загинули українські патріоти, недоречні символи ностальгії за Радянським Союзом".

13:25 Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що інсталяція була узгоджена. При цьому місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси – усім займався Офіс президента.

Фото: Богдан Кутєпов

13:20 На Майдані Незалежності встановили "совкові" декорації.

Серед декорацій можна побачити: