Музей Революции Достоинства отреагировал на скандал вокруг Аллеи Небесной сотни в Киеве

Инсталляция должна была символизировать путь украинцев до провозглашения Независимости – со времен Триполья до современности

Срочная новость / Фото: Сегодня

Национальный музей Революции Достоинства сделал заявление относительно появления временных конструкций на аллее Героев Небесной Сотни. По их словам, музей не может препятствовать движению людей на аллее, проведению любых мирных акций, как государственных, так и общественных.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба музея в Facebook.

"Аллея Героев Небесной Сотни передана Музею в пользование для обустройства мемориально-музейного публичного пространства. Музей не может препятствовать движению людей на аллее, проведению любых мирных акций, как государственных, так и общественных. О необходимости обустроить пространство аллеи для отмечаний 30 годовщины Музею сообщили устно", – говорится в сообщении.

Как обьяснили на встрече с организаторами, планировалась инсталляция, которая будет символизировать путь украинцев до провозглашения Независимости – со времен Триполья до современности.

"Нами было отмечено, что при этом недопустимо вносить изменения в народный мемориал, конструкции не должны повреждать мостовую, все действия должны быть согласованными с Офисом генерального прокурора. Также со своей стороны представители Музея обратили внимание на недопустимость действий, месседжей и визуального ряда, которые могут оскорблять память Героев Небесной Сотни", – добавили в пресс-службе.

Реклама

Официальное письмо с подробным описанием планируемого обустройства аллеи в адрес Национального музея Революции Достоинства от организаторов мероприятий не поступало.

Что произошло

В Киеве на Майдане Незалежности установили декорации в советском стиле для праздничной постановки.

Позже представители "Нацкорпуса" повалили декорации к празднованию Дня независимости, которые перекрывали мемориал.

В полиции Киева "Сегодня" сообщили, что на Героев Небесной сотни работает следственно-оперативная группа Печерского района, которая провела задержания националистов.

Ранее мы писали, что:

в Киеве на Майдане прошла акция националистов;

избиение журналиста после акции "Нацкорпуса": нападавшим сообщили о подозрении.