SkyUp будет летать из международного аэропорта "Борисполь" в Париж и Тенерифе: расписание рейсов

Пассажиры SkyUp наконец смогут выбирать европейский отдых. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня первые пассажиры SkyUp отправились в Париж и Тенерифе. Однако на этом европейские направления не заканчиваются: вчера стартовала Ницца, а в ближайшие дни самолеты будут доставлять путешественников также в Барселону, Аликанте и Лиссабон с международного аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает skyup.aero.

Билеты уже доступны на сайте. А удобное расписание рейсов позволяет спланировать путешествие так, чтобы посетить сразу несколько городов Франции или Испании.

Расписание рейсов и цены

С 20 августа по понедельникам, средам и пятницам:

Киев – Париж (Бове) от 2506 грн

Париж (Бове) – Киев от 2791 грн

С 20 августа по вторникам и пятницам:

Киев – Тенерифе от 6370 грн

Тенерифе – Киев от 6289 грн

С 19 августа по четвергам и воскресеньям:

Киев – Ницца от 3172 грн

Ницца – Киев от 3785 грн

С 21 августа по понедельникам, средам, пятницам и субботам:

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Киев – Барселона от 2506 грн

Барселона – Киев от 2549 грн

С 22 августа каждый четверг и воскресенье:

Киев – Аликанте от 2506 грн

Аликанте – Киев от 2442 грн

С 23 августа по понедельникам:

Киев – Лиссабон от 2639 грн

Лиссабон – Киев от 2947 грн

Ранее мы писали, когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".

А также о том, что в "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max.