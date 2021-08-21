SkyUp літатиме з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Парижа та Тенеріфе: розклад рейсів

Пассажиры SkyUp наконец смогут выбирать европейский отдых. Фото: коллаж "Сьогодні"

Сьогодні перші пасажири SkyUp вирушили в Париж і Тенеріфе. Однак на цьому європейські спрямування не закінчуються: вчора стартувала Ніцца, а в найближчі дні літаки доставлятимуть мандрівників також в Барселону, Аліканте і Лісабон з міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє skyup.aero.

Квитки вже доступні на сайті. А зручний розклад рейсів дозволяє спланувати подорож так, щоб відвідати відразу кілька міст Франції або Іспанії.

Розклад рейсів і ціни

З 20 серпня по понеділках, середах і п'ятницях:

Київ – Париж (Бове) від 2506 грн

Париж (Бове) – Київ від 2791 грн

З 20 серпня по вівторках і п'ятницях:

Київ – Тенеріфе від 6370 грн

Тенеріфе – Київ від 6289 грн

З 19 серпня по четвергах і неділях:

Київ – Ніцца від 3172 грн

Ніцца – Київ від 3785 грн

З 21 серпня по понеділках, середах, п'ятницях і суботах:

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Київ – Барселона від 2506 грн

Барселона – Київ від 2549 грн

З 22 серпня щочетверга та щонеділі:

Київ – Аліканте від 2506 грн

Аліканте – Київ від 2442 грн

З 23 серпня по понеділках:

Київ – Лісабон від 2639 грн

Лісабон – Київ від 2947 грн

Раніше ми писали, коли закінчать ремонт дороги від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

А також про те, що в "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max.