Снегопад парализовал столицу. Из-за непогоды в Киев не будут пускать грузовики

В Киев временно запретят въезд грузовиков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за усложнения погодных условий в Киев сегодня не будут пускать грузовики. Ограничение начнет действовать вечером 21 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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На сколько запретят въезд грузовиков

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий с 17:00 до 22:00, а также с 07:00 до 10:00 утром.

Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

О снятии ограничения будет уведомлено отдельно.

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"Просим водителей крупногабаритного транспорта учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты", – говорится в сообщении.

Непогода в Киеве

Снежить начало вчера вечером. С начала осадков в столице задействовали около 5000 работников коммунальных служб.

Также последствия снегопада преодолевали более 600 единиц техники.

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Советы водителям

Водителям напоминают, что в период ухудшения погодных условий нельзя оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют.

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