Снігопад паралізував столицю. Через негоду в Київ не пускатимуть вантажівки

В Київ тимчасово заборонять в'їзд вантажівок. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через ускладнення погодніх умов у Київ сьогодні не пускатимуть вантажівки. Обмеження почне діяти ввечері 21 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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На скільки заборонять в'їзд вантажівок

Обмеження діятиме до покращення погодних умов увечері із 17:00 до 22:00, а також із 07:00 до 10:00 уранці.

Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.

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"Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути", – йдеться в повідомленні.

Негода в Києві

Сніжити почало вчора ввечері. Від початку опадів у столиці до роботи задіяли близько 5000 працівників комунальних служб.

Також наслідки снігопаду долали понад 600 одиниць техніки.

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Поради водіям

Водіям нагадують, що у період погіршення погодних умов не можна залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці.

Автівки, які заважають прибиранню вулиць від снігу, евакуюють.

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