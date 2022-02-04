Снимали кино для взрослых. В Киеве женщина с 17-летней девушкой развращали детей (фото)

В Киеве женщина и несовершеннолетняя девушка развращали детей. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве 30-летняя женщина с 17-летней сообщницей изготавливали и распространяли порнографию с участием малолетних детей. Теперь злоумышленницам грозит серьезный срок.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
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В полицию поступила информация о распространении в Сети фото- и видеоматериалов порнографического характера с участием двух малолетних девочек.
Как выяснили правоохранители, к изготовлению порнографического контента причастна 30-летняя жительница Николаевской области, которая использовала для съемок собственных детей 9 и 11 лет. При этом женщина действовала вместе с 17-летней знакомой.
Придумав сценарии сексуальных сцен злоумышленницы заставляли маленьких девочек участвовать в таких съемках, после чего продавали файлы в интернете.
Что грозит злоумышленницам?
Сейчас женщине и ее несовершеннолетней сообщнице сообщили о подозрении, а также решается вопрос об избрании мер пресечения. За совершенное злоумышленницам грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.
Злоумышленница сообщили о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура
В Киеве мать и ее сожитель развращали детей
В Киеве полицейские задержали женщину, которая заставляла сниматься своих детей в детской порнографии и продавала эти кадры за границу.
В полицию Киева поступила информация от коллег из Австрии о том, что в Украине создают и распространяют детскую порнографию.
Правоохранителям удалось разыскать детей. Оказалось, что это 14-летний юноша и 13-летняя девочка. Брат и сестра проживают в Кировоградской области. Полиция начала уголовное производство.
Как стало известно, развращение детей происходило в течение длительного времени. Их принуждали создавать фото и видео сексуального характера. Всем этим занималась 34-летняя мать подростков и ее 35-летний сожитель.
В результате злоумышленников задержали 26 января в порядке статьи 208 УПК Украины и им объявили о подозрении. Сейчас ожидается избрание меры пресечения.
Злоумышленникам может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.
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