Снимали кино для взрослых. В Киеве мать и ее сожитель развращали детей (фото)

Сейчас ожидается избрание меры пресечения. Злоумышленникам может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы

В Киеве мать и ее сожитель развращали детей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве полицейские задержали женщину, которая заставляла сниматься своих детей в детской порнографии и продавала эти кадры за границу.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Детали

В полицию Киева поступила информация от коллег из Австрии о том, что в Украине создают и распространяют детскую порнографию.

Правоохранителям удалось разыскать детей. Оказалось, что это 14-летний юноша и 13-летняя девочка. Брат и сестра проживают в Кировоградской области. Полиция начала уголовное производство.

Как стало известно, развращение детей происходило в течение длительного времени. Их принуждали создавать фото и видео сексуального характера. Всем этим занималась 34-летняя мать подростков и ее 35-летний сожитель.

В результате злоумышленников задержали 26 января в порядке статьи 208 УПК Украины и им объявили о подозрении. Сейчас ожидается избрание меры пресечения.

Злоумышленникам может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.

Детей развращали их мать и 35-летний мужчина. Фото: "Киев Оперативный"

В Черкассах мать снимала фильмы для взрослых с маленькими дочерьми

В Черкассах женщина снимала порноконтент с участием двух малолетних дочерей. Девочкам всего 6 и 8 лет.

В Черкассах разоблачили местную жительницу, которая создавала порноконтент с участием двух малолетних дочерей, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет.