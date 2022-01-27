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Снимали кино для взрослых. В Киеве мать и ее сожитель развращали детей (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 января, 14:56
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Сейчас ожидается избрание меры пресечения. Злоумышленникам может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы
В Киеве мать и ее сожитель развращали детей. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве мать и ее сожитель развращали детей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве полицейские задержали женщину, которая заставляла сниматься своих детей в детской порнографии и продавала эти кадры за границу.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Детали

В полицию Киева поступила информация от коллег из Австрии о том, что в Украине создают и распространяют детскую порнографию.

Правоохранителям удалось разыскать детей. Оказалось, что это 14-летний юноша и 13-летняя девочка. Брат и сестра проживают в Кировоградской области. Полиция начала уголовное производство.

Как стало известно, развращение детей происходило в течение длительного времени. Их принуждали создавать фото и видео сексуального характера. Всем этим занималась 34-летняя мать подростков и ее 35-летний сожитель.

В результате злоумышленников задержали 26 января в порядке статьи 208 УПК Украины и им объявили о подозрении. Сейчас ожидается избрание меры пресечения.

Злоумышленникам может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.

Детей развращали их мать и 35-летний мужчина. Фото: "Киев Оперативный"

В Черкассах мать снимала фильмы для взрослых с маленькими дочерьми

В Черкассах женщина снимала порноконтент с участием двух малолетних дочерей. Девочкам всего 6 и 8 лет.

В Черкассах разоблачили местную жительницу, которая создавала порноконтент с участием двух малолетних дочерей, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет.

Снятые файлы женщина продавала в Интернете. Также она предлагала своему знакомому вступать в интимные отношения с дочерьми на платной основе.

Женщину задержали и сообщили ей о подозрении.

Пострадавшие дети изъяты и помещены в центры социально-психологической реабилитации, где им предоставляется соответствующая помощь. Сейчас следственные действия продолжаются.

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