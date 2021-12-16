Сняли трехдневный асфальт. В центре Киева разрыли огромную яму, движение перекрыто (фото)

В центре Киева снимают асфальт, который укладывали в ночь на 13 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

На бульваре Шевченко в Киеве перекрыли движение. Там разрывают асфальт, чтобы начать ремонт трубопровода.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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На бульваре уже разрыли яму, трубопровод снова "устал". Воды в соседнем доме нет. Перекрыто движение в сторону Бессарабки, работает только одна полоса.

На фото можно увидеть, что рабочие сняли асфальт, который был уложен совсем недавно.

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На бульваре Шевченко работает много техники. Фото: "Сегодня"

Что говорят коммунальники

В Telegram-канале Киев Трафик утром сообщили, что из-за повторного риска обвала покрытия на бульваре Тараса Шевченко в Киеве ограничено движение транспорта.

На днях там устраняли обвал асфальта. Однако в данный момент решили заменить часть трубопровода во избежание дальнейших аварий.

"Падение давления в водопроводе повлекло за собой аварийную ситуацию на бульв. Шевченко. Чтобы предотвратить дальнейшие аварии, "Киевводоканал" будет менять часть трубопровода" , – говорится в сообщении.

Работники укладывают асфальт в ночь на 13 декабря. Фото: замглавы КГГА Николай Поворозник

Не первый ремонт за последние дни

Вечером 12 декабря полиция Киева сообщила, что на бульваре Тараса Шевченко из-за аварии на инженерных сетях перекрыто движение всеми полосами в направлении улицы Крещатик.

До утра дорожники там восстановили асфальтное покрытие. И возобновили движение транспорта.

Нет холодной воды в домах

Как стало известно, на бульваре Шевченко повреждение возникло на чугунном трубопроводе диаметром 150 мм, построенном еще в 1956 году, поэтому причиной аварии является износ водопроводной сети и большая нагрузка на нее.

16 декабря по состоянию на 10:00 временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

бульв. Шевченко, 1, 1б;

ул. Гонгадзе, 32д;

ул. Маяковского, 40;

ул. Клена, 1-52.

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