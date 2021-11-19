В центре Киева ограничат движение транспорта: что известно

На улице Антоновича разроют участок площадью до 200 метров

Ремонт участка в центре столицы продлится до начала следующего года / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице Антоновича от дома №30 до дома №40 временно ограничат движение транспорта с занятием проезжей части до 17 января 2022 года и тротуара – до 16 мая 2022 года.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №2351.

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"Ограничения связаны с выполнением работ по прокладке инженерных сетей в объект строительства офисного центра, которые осуществляет общество с ограниченной ответственностью", – говорится в сообщении.

Разрытие участка длиной до 200 метров запланировано проводить поэтапно:

I этап – с 16 ноября по 16 декабря (ширина составляет до 6 метров);

II этап – с 17 декабря по 31 декабря (ширина составляет до 9 метров);

III этап – с 1 января по 17 января (ширина составляет до 9 метров).

Восстановят благоустройство

После завершения работ исполнители должны восстановить благоустройство.

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В частности, восстановить покрытие проезжей части до 17 января, а покрытие тротуаров – до 16 мая фигурными элементами мощения.

После этого – передать их по акту коммунальному предприятию "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Голосеевского района" Киева и восстановить технические средства регулирования дорожного движения.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

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Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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