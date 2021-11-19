Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" Черноморец - Динамо: онлайн Черноморец - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В центре Киева ограничат движение транспорта: что известно

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
19 ноября, 14:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На улице Антоновича разроют участок площадью до 200 метров
Ремонт участка в центре столицы продлится до начала следующего года
Ремонт участка в центре столицы продлится до начала следующего года / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице Антоновича от дома №30 до дома №40 временно ограничат движение транспорта с занятием проезжей части до 17 января 2022 года и тротуара – до 16 мая 2022 года.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №2351.

Реклама

"Ограничения связаны с выполнением работ по прокладке инженерных сетей в объект строительства офисного центра, которые осуществляет общество с ограниченной ответственностью", – говорится в сообщении.

Разрытие участка длиной до 200 метров запланировано проводить поэтапно:

  • I этап – с 16 ноября по 16 декабря (ширина составляет до 6 метров);
  • II этап – с 17 декабря по 31 декабря (ширина составляет до 9 метров);
  • III этап – с 1 января по 17 января (ширина составляет до 9 метров).

Восстановят благоустройство

После завершения работ исполнители должны восстановить благоустройство.

Реклама

В частности, восстановить покрытие проезжей части до 17 января, а покрытие тротуаров – до 16 мая фигурными элементами мощения.

После этого – передать их по акту коммунальному предприятию "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Голосеевского района" Киева и восстановить технические средства регулирования дорожного движения.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Реклама

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
  • справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

Ранее мы писали:

  • В Киеве часть больниц заполнена на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
  • В Украине двум врачам суд вынес приговоры за подделку COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок, другого осудили условно.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Короновирус за неделю

9 090

заболело за неделю в Киeвe

-3%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

19 ноября 1991. Президент Азербайджана Аяз Муталибов прибыл в Киев и провел переговоры с председателем Верховной Рады Украины Леонидом Кравчуком...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять