Зняли триденний асфальт. У центрі Києва розрили величезну яму, рух перекрито (фото)

У центрі Києва знімають асфальт, який укладали у ніч проти 13 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

На бульварі Шевченка у Києві перекрили рух. Там розривають асфальт, щоб розпочати ремонт трубопроводу.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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На бульварі вже розрили яму, трубопровід знову "втомився". Води у сусідньому будинку немає. Перекрито рух у бік Бессарабки, працює лише одна смуга.

На фото можна побачити, що робітники зняли асфальт, покладений зовсім недавно.

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На бульварі Шевченка працює багато техніки. Фото: "Сьогодні"

Що кажуть комунальники

У Telegram-каналі Київ Трафік вранці повідомили, що через повторний ризик обвалу покриття на бульварі Тараса Шевченка в Києві обмежено рух транспорту.

Днями там усували обвал асфальту. Однак зараз вирішили замінити частину трубопроводу, щоб уникнути подальших аварій.

"Падіння тиску у водопроводі спричинило аварійну ситуацію на бульв. Шевченка. Щоб запобігти подальшим аваріям, "Київводоканал" замінюватиме частину трубопроводу", – йдеться у повідомленні.

Працівники укладають асфальт у ніч проти 13 грудня. Фото: заступник голови КМДА Микола Поворозник

Не перший ремонт за останні дні

Увечері 12 грудня поліція Києва повідомила, що на бульварі Тараса Шевченка через аварію на інженерних мережах перекрито рух усіма смугами у напрямку вулиці Хрещатик.

До ранку шляховики там відновили асфальтове покриття. І поновили рух транспорту.

Немає холодної води у будинках

Як стало відомо, на бульварі Шевченка пошкодження виникло на чавунному трубопроводі діаметром 150 мм, побудованому ще 1956 року, тому причиною аварії є зношеність водопровідної мережі та велике навантаження на неї.

16 грудня станом на 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

бульв. Шевченка, 1, 1б;

вул. Гонгадзе, 32д;

вул. Маяковського, 40;

вул. Клена, 1-52.

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