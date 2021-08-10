"Совершенно изуродована": представители Red Bull пытаются отмыть Софийскую площадь в Киеве

Попытки устранить последствия дрифта на площади. Фото: коллаж "Сегодня"

После экстремального дрифта в Киеве, прямо сейчас представители Red Bull пытаются отмыть Софийскую площадь. Они заявили, что "будет лучше, чем было".

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Пока их старания не приносят никакого результата: площадь вся черная от шин и совершенно изуродована", – пишет Гончаренко.

Какое наказание грозит организаторам мероприятия

Организаторам съемки рекламного дрифта с логотипами Red Bull на Софийской площади грозит до 4-5 лет. Так, как они не получали разрешение местных властей и согласования от полиции Киева. Об этом сказано в сообщении Нацполиции в Facebook.

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"Теперь им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет", – указывают правоохранители.

Сейчас открыто уголовное производство, проводятся следственные действия и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности.

По данным экс-народного депутата Игоря Луценко, организатор съемок пока оштрафован на 1700 грн "киевской властью".

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