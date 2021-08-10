"Абсолютно знівечена": представники Red Bull намагаються відмити Софійську площу в Києві

Спроби усунути наслідки дріфту на площі. Фото: колаж "Сьогодні"

Після екстремального дріфту в Києві, прямо зараз представники Red Bull намагаються відмити Софійську площу. Вони заявили, що "буде краще, ніж було".

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

"Поки їхні старання не приносять ніякого результату: площа вся чорна від шин і зовсім знівечена", – пише Гончаренко.

Яке покарання загрожує організаторам заходу

Організаторам зйомки рекламного дріфту з логотипами Red Bull на Софійській площі загрожує до 4-5 років. Так, як вони не отримували дозвіл місцевої влади та узгодження від поліції Києва. Про це сказано в повідомленні Нацполіціі в Facebook.

"Тепер їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років" , – вказують правоохоронці.

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Зараз відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії та встановлюються всі учасники інциденту, щоб залучити їх до відповідальності.

За даними екс-народного депутата Ігоря Луценка, організатор зйомок поки оштрафований на 1700 грн "київською владою".

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