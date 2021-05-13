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"Такого не было даже во времена Януковича!": Кличко обвинил Банковую в том, что "кошмарит" местную власть

13 мая, 12:50

Юлия Ляхова

За последние два дня обыски прошли во многих коммунальных предприятиях КГГА, мэр считает это давлением

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что серия обысков на столичных коммунальных предприятиях и дома у их руководителей является давлением на местные власти.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича!", - считает Кличко.

По его словам, обыски связаны с тем, что Киев сейчас изучает вопрос о введении исполкомов, когда управление городом не зависит от Банковой. Кличко считает, что такие действия в отношении городских властей не останутся без внимания международных партнеров.

"А тем, кто хочет меня, так сказать, "потренировать", скажу: я тренировался еще, когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме!" – говорит глава Киева.

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Что произошло?

За последние два дня обыски прошли на таких предприятиях:

А также – в департаментах земельных ресурсов и социальной политики, дома у главного архитектора Киева и председателя исполкома партии "УДАР".

Результаты обысков в Департаменте соцполитики КГГА:

Напомним, 11 мая обыски проводили в служебных и в офисных помещениях подрядных предприятий "Киевзеленстроя".

Также мы писали, как правоохранители пришли с обысками на ВДНХ.

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