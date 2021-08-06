Тайны киевского метрополитена: кашляющий диктор, станция-замок и бронзовые медальоны

На "Вокзальной" один из самых высоких пассажиропотоков в столичном метро / Фото: коллаж "Сегодня"

Станция метро "Вокзальная" – символические ворота Киева. Через нее ежедневно тысячи пассажиров попадают в город и уезжают из него.

Сайт "Сегодня" выяснил, чем примечательна станция метро "Вокзальная".

Закашлялся диктор

Недавно станция стала участником социального проекта "Диктор, который закашлялся", чтобы привлечь внимание граждан к проблеме рака легких.

На трех станциях столичной подземки ("Левобережная", "Театральная" и "Вокзальная") звучали стандартные объявления: "Уважаемые пассажиры! В кассовом зале работают автоматы для оплаты проезда банковской картой".

В конце сообщения диктор внезапно кашляла и призывала пассажиров следить за своим здоровьем, обращать внимание на симптомы и регулярно посещать врача.

Организаторы акции решили таким образом привлечь внимание к заболеванию, которое ежегодно диагностируют у около 13000 украинцев.

Кстати, на "Вокзальной" один из самых высоких пассажиропотоков в столичном метро. Только за полгода она перевезла 4 млн 593 тысячи пассажиров.

Станция "Вокзальная" была открыта 6 ноября 1960 года

Архитекторы: Евгений Катонин, Ирфан Шемсединов, Валентин Ежов, Вадим Скугарев

Архитекторы вестибюля: Анатолий Добровольский, Игорь Масленков

Художник: Александр Мизин, автор бронзовых медальонов на станции.

С 1986 года станция "Вокзальная" внесена в список памятников архитектуры местного значения.

Тип станции: пилонная глубокого заложения

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Архитектор отказался от станции

Известно, что конкурс на лучший проект станции "Вокзальная" проходил в 1958 году. Лучший проект выбирали из 19 предложенных вариантов!

Интересно, что автор проекта-победителя архитектор Римидал Погребной не принимал участие в его дальнейшей разработке. Причины остались неизвестными. Кстати, этот архитектор спроектировал 18 станций для московского метрополитена.

Начальный вариант проекта был существенно доработан и стал более выразительным и наполнился историей. В таком виде станция сохранилась до сих пор.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Единственный элемент, который был демонтирован – герб УССР. Он располагался на декорированной решетке в торцевой части платформы. Теперь на его месте зияет дыра.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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Одна из первых

Станция входит в первый пусковой участок Киевского метрополитена, который был запущен в 1960 году. С нее фактически и начиналось киевское метро. С "Вокзальной" пассажиры могли доехать к станции "Днепр", или выйти на станциях "Университет", "Крещатик", "Арсенальная". В те времена киевляне называли станцию "Вокзальную" – Белоснежкой, из-за того, что оформлена белым мрамором с карнизами.

"Вокзальная" имеет архитектурные черты, которые объединяют ее с "соседками", но вот, например, ее лавочки не похожи на те, что установлены на соседних станциях.

Очень загадочно станция "Вокзальная" выглядит, когда ее покидают пассажиры и выключают основное освещение. Благодаря теням от аварийного освещения центральная платформа напоминает сказочный замок.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Вокзальная" обростает легендами

В социальных сетях активно обсуждают трагический случай, который якобы произошел на станции "Вокзальная". Дескать в 80-годах вооруженные военные занесли на станцию тяжелый металлический ящик продолговатой формы. Правда, непонятно, как они перенесли его через турникеты.

По версии автора, у него не оказалось в кармане 5 копеек для проезда. Он пошел разменять монеты в автомате возле кассы, а солдаты с грузом пошли к эскалатору. По мнению автора, который был в то время ребенком, это и спасло ему жизнь.

Внезапно тяжелый ящик сорвался с верхней части эскалатора и полетел вниз. Груз набрал скорость и сбивал по пути стоящих на ступеньках пассажиров. Некоторые успевали заскочить на балюстраду. Тяжелый груз остановился на платформе станции, оставив за собой покалеченных людей. Военные спустились вниз, забрали ящик, зашли в вагон и уехали.

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Эта история популярна в социальных сетях. Хотя большинство киевлян в нее не верят, особенно те, кто много лет работают в подземке.

В Киевском метрополитене отрицают возможность таких событий.

"Скорей всего это чья-то фантазия. Или рассказ, который автор придумал и опубликовал в социальных сетях. Такой случай – это мега ЧП для метрополитена и для города, особенно в советские времена. Если какие-то военные грузы и перевозились в метро, то только в ночное время и без пассажиров", – прокомментировали нам в Киевском метрополитене.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Скандальные медальоны

Украшают стены станции "Вокзальной" восемь больших медальонов, каждый имеет в диаметре 2 метра. На них показана история Украины от древних княжеских времен до современности, но в советской хронологии.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Медальон "Древнерусские витязи"

Медальон "Переяславская рада"

Медальон "Крестьянское восстание"

Медальон "Воссоединение украинских земель, 1939 год"

Медальон "Великая Отечественная война"

Медальон "Дружба народов"

Медальон "В семье вольной, новой"

Медальон "За власть Советов!"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Как мы сообщали ранее, в Украинском институте национальной памяти составили список из 26 объектов, которые остаются не декоммунизироваными в Киеве. В этом списке есть и отдельные медальоны на станции метро "Вокзальная".

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В институте отмечают, что их полномочия по демонтажу объектов имеют только рекомендательный характер. А решение принимают городские власти и учреждения, на балансе которых находятся эти объекты.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В Киевском метрополитене отмечают что станция "Вокзальная" имеет статус памятника архитектуры.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Решение по медальонам должна принимать не местная власть, а министерство культуры. Пока к нам не поступало рекомендаций по поводу демонтажа медальонов на "Вокзальной". Подобная символика есть на зданиях Верховной Рады, КГГА, корпусов ВДНХ. Все эти объекты имеют охранный статус, поэтому демонтаж возможен только после принятия решения Минкультуры", – пояснила сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

Второго выхода пока не ждите

Станция "Вокзальная" одна из самых загруженных в киевском метро. На единственном входе, который служит городу более 60 лет, выстраиваются гигантские очереди из пассажиров. Это ярко заметно в начале осени, когда в Киев массово возвращаются студенты и люди, которые приезжают в столицу на работу из пригородов.

Городские власти уже много лет обещают построить второй выход из "Вокзальной". Даже заявлялось, что она станет пересадочной, когда построят четвертую Подольско-Выгуровскую линию метрополитена.

В прошлом году Киевский метрополитен огласил тендер на разработку проекта второго выхода из "Вокзальной", но он так и не состоялся. Стоимость проекта тогда оценивалась в более 71 миллион гривен.

"Мы оглашали тендер на проект второго выхода станции "Вокзальная". Но он, увы, не состоялся. Повторно тендер пока не оглашали", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевский метрополитен".

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Ранее мы писали, что в киевском метрополитене за нарушение карантина наказали почти 2,5 тыс. пассажиров.

Напомним, что в киевском метро диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам. Событие оказалось социальным перформансом к Всемирному дню борьбы с раком легких, который отмечают 1 августа.