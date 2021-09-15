Тайны Киевского метрополитена: кто такие "красные шапочки", и что они делают в подземке

Всего в подземке работает 369 дежурных / Фото: Коллаж: Сегодня

На каждой станции Киевского метрополитена можно увидеть сотрудниц в форменной одежде и с головным убором в виде красной шапочки. Горожане так их и называют: "красные шапочки". Дежурные по станции внимательно следят за пассажирами и отдают сигналы машинисту специальным диском.

Чтобы узнать секреты их работы, сайт "Сегодня" пообщался с главной "красной шапочкой" столичной подземки. Анна Малофиенко работает дежурной по станции 45 лет, дольше всех своих коллег. Сейчас женщина трудится на станции "Дарница", где мы и встретились.

Всего в подземке работает 369 дежурных. 72 из них – мужчины, они, кстати, вместо шапочек носят фуражки красного цвета.

12 часов на перроне

В обязанности дежурной входит: следить за прибытием и отправкой от перрона поезда, посадкой и высадкой пассажиров. А также контролировать, чтобы люди не заходили за ограничительную линию на перроне и вели себя адекватно.

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На каждой станции дежурят два человека. Один контролирует ситуацию на перроне, а второй следит за мониторами в пункте наблюдения. Смена дежурного составляет 12 часов. Рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается в 20:00 вечера. На следующий день ночная смена – с 20:00 вечера до 8 утра. После этого – два выходных.

"Мне совсем не сложно. Я люблю свою работу. Нравится помогать пассажирам. А для этого нужно быть всегда в хорошем настроении, даже если тебе не очень весело", – делится с нами Анна Николаевна.

45 лет на перроне

До метрополитена Анна Малофиенко два года работала на железной дороге. Говорит, что ей очень понравилось киевское метро, и сюда она перешла работать по переводу в 1976 году.

"Свой первый рабочий день помню хорошо. Станция "Святошин" тогда была конечной. Мне провели инструктаж, все рассказали, пояснили обязанности. Было конечно страшно, волновалась очень. Думала, что не справлюсь, но все получилось", – вспоминает Анна Николаевна.

"Красная шапочка" на своем рабочем месте / Фото: Сегодня

После она работала дежурной на "Шулявской", "Арсенальной", а на "Дарнице" – с 1989 года.

"Оружие" дежурной

Главное орудие дежурной по станции – диск с ручкой, похожий на теннисную ракетку. Он предназначен для подачи сигналов машинисту поезда. Белый круг с черной срединой применяется в случае отправки поезда с перрона или в депо. Диск красно цвета – это сигнал для машиниста остановиться.

Многие пассажиры шутя называют этот диск – теннисной ракеткой, а женщин из метро – теннисистками.

"Мы нормально воспринимаем юмор пассажиров – и про "красные шапочки", и про диски, которыми мы якобы играем в теннис. Кстати, я люблю играть в теннис с внуками, но только после работы", – рассказывает нам улыбаясь Анна Николаевна.

Династия метрополитеновцев

Женщина признается, что в метро она и мужа своего встретила. Он тоже работает в метрополитене. Вместе воспитали сына и дочь.

"Дети уже взрослые. Я стала бабушкой – есть три внучки. С мужем я познакомилась в метрополитене. Меня перевели на станцию "Черниговскую" – тогда она называлась "Комсомольская". Там я познакомилась с будущим супругом. Он тоже работает в метрополитене. Наша семья тесно связана с метро. В метрополитене работает мой сын, зять, невестка. Только дочь пошла работать на железную дорогу", – рассказывает нам Анна Николаевна.

С улыбкой к людям

Работа дежурной обязывает изучать пассажиров и постоянно приглядывать за ними на перроне, быть немного психологом. Наша героиня отмечает, что люди за этих 45 лет очень изменились. А некоторые не в лучшую сторону – много обозленных и безразличных граждан.

"Пассажиры все разные. Кто-то слишком радостный, кто-то очень грустный, а есть и совсем безразличные, которые вообще никого не замечают и ни на что не реагируют. Я отношусь ко всем пассажирам одинаково, добродушно и с улыбкой. Мне нравится общаться с людьми, пояснять, подсказывать, помогать", – рассказывает Анна Николаевна.

Специальный диск, которым дежурные машут машинисту поезда / Фото: Сегодня

Чаще всего у нее спрашивают, как проехать на метро в нужное место. Или интересуются, как от станции добраться по адресу.

Шлепки и скейты на рельсах

Часто пассажиры роняют на рельсы свои вещи. Помогают их достать оттуда дежурные по станции.

"Однажды даже скейт поднимала. Достаем вещи при помощи специального устройства. Часто пассажиры роняют наушники, мобильные телефоны, иногда детские игрушки. Увы, многие ведут себя беспечно и подходят близко к краю платформы. Кстати, раньше женщины очень часто роняли на рельсы обувь, особенно шлепанцы. Приходилось их поднимать. Сейчас в них меньше ходят", – рассказывает дежурная по станции.

На лавочках станции пассажиры нередко забывают свои вещи. Это и детские игрушки, телефоны, сумки.

"Однажды даже ноутбук забыли на лавочке. Хозяйка вернулась за ним через час – отдали. Если владелец не появляется за час-два, мы все вещи передаем в наше бюро находок на станции "Нивки", – добавляет Анна Николаевна.

Замучили зацеперы

Наша героиня говорит, что больше всего ее шокирует поведение молодых людей, которые катаются на крышах вагонов или на сцепках между ними.

"Это очень страшно, когда все заканчивается трагедией или инвалидностью. И все ради мнимой популярности и денег. От таких событий можно отходить по нескольку недель. Я стараюсь не запоминать подобного. За эти годы разного насмотрелась. Бывает пассажиры падают на эскалаторах, на перронах, им становиться плохо в вагонах. Мы всегда стараемся быстро среагировать и оказать помощь, вызвать скорую, поддержать словом", – рассказывает дежурная по станции.

Цветы – просто так

Но есть и приятные моменты. Иногда пассажиры просто так дарили цветы дежурной по станции.

"Приятных моментов было много. И цветы дарили, и шоколадки. Было такое, что и замуж звали. Всякое бывало... Букеты дарили. У человека хорошее настроение, вот он и дарит. Но бывали и грустные дарители. Наверное, кто-то не пришел на свидание, вот и нужно было букет просто куда-то деть, вот и подарил дежурной", – вспоминает Анна Николаевна.

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