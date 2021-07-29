Транспорт в Киеве будет по спецпропускам: уже собирают списки

Несколько столичных РГА разослали такие письма на предприятия с просьбой подать списки сотрудников / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве снова заговорили о введении очередного локдауна, когда городской транспорт будет работать только по спецпропускам. Районные власти рассылают предпринимателям письма с просьбой предоставить списки людей для получения спецпропусков на транспорт на случай усиления в столице карантинных ограничений.

В социальных сетях обсуждают письмо от Голосеевской РГА.

В нем отмечается, что с целью исполнения пункта №1 протокола №10 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 16 июля необходимо собрать и направить в КГГА списки работников организаций, учреждений всех форм собственности критической инфраструктуры, которые нуждаются в пропусках для проезда в городском транспорте столицы на случай введения усиленных карантинных ограничений в городе из-за COVID-19.

Фото: Политика Страны

Списки сотрудников просят прислать до 15:00 3 августа, указав фамилию, имя, отчество и должность сотрудника.

Следует напомнить, что в КГГА не отрицают возможности введения ограничений из-за коронавируса. Чего только стоит безмасочное шествие по центру Киева на праздник Крещения Руси… На случай введения ограничений в мэрии планируют внедрить электронные пропуска, о чем уже сообщали чиновники.

В КГГА говорят, что несколько столичных РГА разослали такие письма на предприятия с просьбой подать списки сотрудников, которые претендуют на спецпропуска.

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"Районы проявили инициативу и ответственность. Но алгоритм внедрения электронных пропусков пока разрабатывается, а именно каким образом будут формироваться списки и оформляться электронные пропуска. В ближайшее время мы будем готовы рассказать, как все это будет работать на практике", – пояснил сайту "Сегодня" Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА.

Он отмечает, что одним из важных и действенных факторов в противодействии распространению болезни является избежание больших скоплений людей, а значит – ограничение работы общественного транспорта.

"Для того чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков. На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом мы их персонализируем, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры", – прокомментировал Николай Поворозник.

Ранее мы писали, что в киевском метро произошел сбой – пассажирам вернули деньги за проезд.

Также сообщалось, что проезд в столичном транспорте подорожает до конца лета.