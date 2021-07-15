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Проезд в киевском метрополитене. Как оплатить поездку

15 июля 2021 21:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Для оплаты проезда в метро воспользоваться можно не только транспортной картой или одноразовым билетом

В метро можно оплатить проезд не только qr-билетом / Фото: коллаж "Сегодня"

В метро можно оплатить проезд не только qr-билетом / Фото: коллаж "Сегодня"

В КП "Киевский метрополитен" напомнили, каким образом в столице можно оплатить проезд в метро – есть пара простых способов.

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Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Сейчас для оплаты прохода на станцию можно воспользоваться:

  • Бесконтактной оплатой с приложениями Google Pay или Apple Pay;
  • Бесконтактной банковской картой;
  • Транспортной картой;
  • Разовым qr-билетом;
  • Приложением "Киев Цифровой".

Для льготного проезда киевляне могут воспользоваться в метрополитене карточкой киевлянина, а общегосударственные должны предъявить оригинал льготного удостоверения контроллеру.

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"За 6 месяцев текущего года метрополитеном воспользовались более 140 млн пассажиров. За аналогичный период 2019 года подземка перевезла 244 миллиона человек. Так, на сегодня среднесуточный пассажиропоток составляет 775,1 тыс. пасс. Отметим, что в 2019 году данный показатель составлял около 1, 4 миллиона", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в киевском метро произошел сбой – пассажирам вернули деньги за проезд.

Также сообщалось, что проезд в столичном транспорте подорожает до конца лета.

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