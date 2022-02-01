Транспорт задерживается, а пробки сковали столицу – где не проехать в Киеве (карта)

В столице пробки и задерживается транспорт. Фото: коллаж "Сегодня"
Во вторник, 1 февраля, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Также в столице затруднено движение.
Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации на дорогах Киева.
Что с транспортом?
Задерживается движение автобусов №46 по причине проведения ярмарки. Движение автобусов №46 организовано без заезда на ул. Никитенко.
Также задерживается движение трамваев №8К, 29К по ул. Ялтинская – ул. Привокзальная по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Что с пробками?
По состоянию на утро 1 февраля в Киеве образовалась пробка на Броварском проспекте – задержка до 5 минут.
Также движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко и улице Жилянская.
Пробки в столице 1 февраля. Карта
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".
Также на движение транспорта в значительной мере влияет погода – снег, гололед.
"Увы, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а оно иногда бывает очень странным. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".
Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломок, съезда с рельсов.