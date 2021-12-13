Тысячи игрушек и вертеп. В Киеве на Софийской площади заканчивают украшать елку (фото, видео)

В Киеве на Софийской площади продолжают украшать главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", большинство новогодних игрушек уже на елке.
Рабочим необходимо прикрепить на ветках 20 тысяч "золотых" и красных игрушек.
На площадь привезли часть рождественского вертепа, который будет установлен у основания елки. Диаметр вертепа – 32 метра. Он станет наибольшим в Европе.
Еще на место должны привезти деревянные скульптуры на библейскую тематику.
Какими будут елки в последующие годы в Киеве
Президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий уже разработал проект главной новогодней елки 2024 года.
В следующем году елка также будет ярко украшена – Игорь Добруцкий показал нам цветовую гамму елки-2023. Основными цветами будет белый, розовый и фиолетовый. Тематика следующего Нового года на Софийской площади – балет.
"Тематика елки 2024 года будет "Белый квадрат". Такой елки еще не было в Киеве. Киевлянин Малевич нарисовал "Черный квадрат", а у нас елка будет белого цвета, но в виде квадрата. Такими же будут новогодние домики на площади", – делится планами с сайтом "Сегодня" Игорь Добруцкий.
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