Тисячі іграшок та вертеп. У Києві на Софійській площі майже прикрасили ялинку (фото, відео)

У Києві на Софійській площі продовжують прикрашати головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", більшість новорічних іграшок уже на ялинці.

Робітники прикріплюють на гілках 20 тисяч "золоти" та червоних іграшок.

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На площу вже привезли частину різдвяного вертепу, який буде встановлено біля ялинки. Діаметр вертепу – 32 метри. Він стане найбільшим у Європі.

На Софийской площади почти нарядили елку / Фото: Сьогодні

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Ще на місце мають привезти дерев'яні скульптури на біблійну тематику.

Якими будуть ялинки наступних років у Києві

Президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький навіть уже розробив проєктголовної новорічної ялинки 2024 року.

Наступного року ялинка також буде яскраво прикрашена – Добруцький показав нам колірну гаму ялинки-2023. Основними кольорами буде білий, рожевий та фіолетовий. Тематика наступного Нового року на Софійській площі – балет.

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"Тематика ялинки 2024 року буде "Білий квадрат". Такої ялинки ще не було в Києві. Киянин Малевич намалював "Чорний квадрат", а у нас ялинка буде білого кольору, але у вигляді квадрата. Такими ж будуть новорічні будиночки на площі", – ділиться планами із сайтом "Сьогодні" Ігор Добруцький.

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