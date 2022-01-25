У Кличко отобрали часть полномочий: что решили в Кабмине

Кабмин вынес новое постановление / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров Украины определил новый порядок назначения и увольнения глав районных государственных администрации в Киеве. Согласно ему их кандидатуры будут предлагаться главой правительства.

Постановлением №43 от 24 января, правительство установило, что глава районной в Киеве и Севастополе государственной администрации назначается на должность и увольняется с должности президентом по представлению Кабмина согласно предложениям премьер-министра Украины.

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До этого глава районной в Киеве и Севастополе госадминистрации назначались на должность и увольнялись с должности президентом по представлению Кабмина в соответствии с предложениями главы Киевской и Севастопольской городских госадминистраций соответственно.

С двух экс-депутатов хотят снять санкции СНБО

Кабинет министров Украины обратился к Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с предложением рассмотреть вариант исключения из санкционных списков двух бывших народных депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым 6-го созыва. Это необходимо сделать в связи с наличием соответствующего решения суда.

Такое решение принял Кабмин без обсуждения на заседании правительства.

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