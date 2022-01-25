У Кличка відібрали частину повноважень: що вирішили у Кабміні

Кабмін виніс нову ухвалу / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів України визначив новий порядок призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій у Києві. Відповідно до нього їхні кандидатури пропонуватимуться головою уряду.

Постановою №43 від 24 січня уряд встановив, що голова районної у Києві та Севастополі державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабміну згідно з пропозиціями прем'єр-міністра України.

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До цього голова районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначався на посаду та звільнявся з посади президентом за поданням Кабміну відповідно до пропозицій голови Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно.

З двох ексдепутатів хочуть зняти санкції РНБО

Кабінет міністрів України звернувся до Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) з пропозицією розглянути варіант виключення із санкційних списківдвох колишніх народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання Це необхідно зробити у зв'язку із наявністю відповідного рішення суду.

Таке рішення ухвалив Кабмін без обговорення на засіданні уряду.

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