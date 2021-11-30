Убегал от полиции. В центре Киева водитель устроил масштабное ДТП (видео)

В Киеве произошло масштабное ДТП. Водитель, убегая от полиции, разбил четыре автомобиля.

Об этом сообщает Magnolia TV в Telegram.

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Инцидент произошел в центре столицы по улице Грушевского.

"Люди в ДТП не пострадали, а вот водителя Toyota повезли к врачам на экспертизу", – пишут в Сети.

В Киеве на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.

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"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.

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