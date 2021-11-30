Убегал от полиции. В центре Киева водитель устроил масштабное ДТП (видео)

В Киеве произошло масштабное ДТП. Водитель, убегая от полиции, разбил четыре автомобиля.
Об этом сообщает Magnolia TV в Telegram.
Инцидент произошел в центре столицы по улице Грушевского.
"Люди в ДТП не пострадали, а вот водителя Toyota повезли к врачам на экспертизу", – пишут в Сети.
В Киеве на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей
Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.
"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.
Читайте также:
- Вышла со двора и попала под колеса: в Одесской области грузовик насмерть сбил женщину.
- Масштабное ДТП в Киеве: два автомобиля, троллейбус и мопед столкнулись на трассе с оживленным движением.