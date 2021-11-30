Тікав від поліції. У центрі Києва водій влаштував масштабну ДТП (відео)

У Києві сталося масштабне ДТП. Водій, тікаючи від поліції, розбив чотири автомобілі.
Про це повідомляє Magnolia TV у Telegram.
Інцидент стався у центрі столиці на вулиці Грушевського.
"Люди в ДТП не постраждали, а от водія Тойоти повезли до лікарів на експертизу", – пишуть у Мережі.
У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів
Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.
"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.
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