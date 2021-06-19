Ударился пластом и пошел на дно: в Киеве мужчины неудачно прыгнули с Венецианского моста (обновлено)

Один из молодых людей прыгнул и сразу ушел под воду

Место происшествия на Гидропарке, где собрались зеваки. Фото: Киев Оперативный/Instagram

В Киеве сегодня, 19 июня, произошло ЧП. С Венецианского моста в Гидропарке в воду неудачно прыгнули два молодых человека. Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в КП "Плесо", одного из них до сих пор ищут водолазы.

"Да, такое ЧП произошло 15 минут назад. Сейчас на место прибыла "скорая", полиция и спасатели. Ведутся поиски. Увы, молодые люди часто прыгают с моста в воду, чтобы показать свое мастерство окружающим. Но это категорически запрещено в этом месте, о чем извещают таблички на Венецианском мосту", – рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Плесо".

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Как в Сети сообщили очевидцы, один из них ударился пластом о воду и сразу пошел на дно.

"Два молодых парня прыгнули в воду с моста. Прыжок заметили наши лайфгарды и побежали на помощь. Одного парня удалось поднять на берег. Он получил травмы и был госпитализирован. Второго прыгуна не удалось пока найти. На место вызвали водолазов, но поиски не дали результатов. У водолазов закончился кислород и они поехали на перезарядку баллонов. Поиски будут продолжаться", – сообщили нам в КП "Плесо".

Ранее мы писали, что в Киеве 18 июня с пешеходного моста спрыгнул мужчина. Скорее всего, таким способом он пытался покончить с собой.

Напомним, мы писали, что в столице также несовершеннолетний парень прыгнул с моста.