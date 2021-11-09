Уничтожил шесть автомобилей в Киеве: водитель такси Bolt попал в масштабное ДТП (фото)

Полиция выясняет обстоятельства инцидента / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве сегодня произошло масштабное ДТП. Авария случилась на улице Бажана, недалеко от метро "Харьковская".
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
Водитель такси Bolt взлетел в воздухе и сделал сальто.
"Зацепил две машины, вылетел на стоянку и уничтожил еще четыре автомобиля. И потом удобно припарковался на крыше ни в чем не виновного транспортного средства", – пишут в Сети.
Авария на улице Николая Бажана / Фото: dtp.kiev.ua
На месте работали правоохранители. По предварительной информации, никто не пострадал.
Авария на улице Николая Бажана / Фото: dtp.kiev.ua
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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