Знищив шість автомобілів у Києві: водій таксі Bolt потрапив у масштабну ДТП (фото)

Поліція з'ясовує обставини інциденту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сьогодні сталася масштабна ДТП. Аварія сталася на вулиці Бажана, неподалік метро "Харківська".

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Реклама

Водій таксі Bolt злетів у повітрі та зробив сальто.

"Зачепив дві машини, вилетів на стоянку та знищив ще чотири автомобілі. І потім зручно припаркувався на даху ні в чому не винного транспортного засобу", – пишуть у Мережі.

Аварія на вулиці Миколи Бажана / Фото: dtp.kiev.ua

Реклама

На місці працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Аварія на вулиці Миколи Бажана / Фото: dtp.kiev.ua

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

Реклама

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Раніше ми писали: