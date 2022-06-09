В адскую жару киевлян заставили стоять у входа в метро: в чем причина

Во время воздушной тревоги в метро не пускают / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве заметили большое скопление людей возле станций метро "Левобережная", "Лесная", "Черниговская". Люди стоят на жаре в очереди, ожидая, когда после окончания воздушной тревоги их пустят на станцию. Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня" Александр Марущак.
В Киевском метрополитене нам пояснили, что во время сигнала "воздушная тревога" наземные станции метро по красной ветке прекращают свою работу и поезда на открытом участке не ездят. Поэтому лучше не образовывать очереди возле наземных станций метро, а искать ближайшие укрытие, чтобы переждать опасность.
"Когда звучит сигнал воздушной тревоги – наземные станции не работают. Они не являются укрытиями", – пояснила сайту "Сегодня" заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.
А вот на глубоких станциях метрополитена можно пройти на перрон и переждать опасность. Когда в городе включается сигнал "воздушная тревога", то сотрудники метрополитена получают об этом извещение. Через ручной контроль возле контролера пассажиры могут бесплатно пройти на станцию.
Ситуация в Киеве
- Между Киевом и Ирпенем планируют построить троллейбусную линию, чтобы улучшить транспортное сообщение между столицей и городами Киевской агломерации. Планируется, что троллейбусы будут ехать из Ирпеня к станции метро "Академгородок".
- Кроме того, в столице постепенно возобновляют работу автобусные маршруты. Так к примеру, 7 июня на рейс вышел автобус № 10. Он курсирует от станции метро "Лесная" до поселка Рыбное. Кроме того, завтра, 8 июня, возобновляет работу маршрут №19 от станции метро "Васильковская" до улицы Изюмской.
- На заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития подняли вопрос повышения тарифов на проезд в городском транспорте. Пока он только поставлен на обсуждение. Подорожанием метро в Киеве пугали еще в начале января, когда прогнозировали, что проезд будет стоит 22 гривни. Правда, потом от этой идеи на время отказались.
- В Киеве на стене в парке "Отрадный" появилось изображение знаменитого пса Патрона, который служит в команде пиротехников Черниговской области.
- 5 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. РФ ударила по объектам инфраструктуры. Это произошло в Дарницком и Днепровском районах столицы.