В Киеве резко подорожает проезд в метро. Рассказываем, как сэкономить

Киевляне снова обсуждают себестоимость проезда в городском транспорте. Экономически обоснованный тариф в столичном метрополитене составляет 22 гривны

Для экономии в столице можно оформить карту киевлянина. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве резко подорожает метро до 22 гривен. Такие изменения должны были произойти с 1 января, но пока вопрос отложили. Чтобы не платить такую сумму за одну поездку, можно оформить карточку киевлянина.

Сайт "Сегодня" подробно расскажет, как сделать карточку киевлянина.

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Какие нужны документы?

Для получения "Карты киевлянина" граждане подают в банк заявление и следующие документы:

паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);

справку о взятии на учет человека, перемещаемого с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС.

Кто может получить?

все киевляне, зарегистрированные в столице,

вынужденные переселенцы из зоны АТО,

все, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,

учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родители (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.

Что дает Муниципальная карта "Карточка киевлянина":

Идентификационное приложение (идентификационные данные карты, персональные данные держателя карты).

Социальное приложение (информация о перечне льгот, доплат, пособий, компенсаций в соответствии с законодательством Украины и дополнительных льгот, доплат, пособий, компенсаций в соответствии с актами Киевского городского совета и исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

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Транспортное приложение (электронный ресурс, хранящийся в автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности и содержащий информацию о наличии у держателя муниципальной карты "Карта киевлянина" количества поездок, проездных билетах и/или балансе денежных средств).

Платежное приложение (возможность зачисления дотаций, пенсий, пособий, адресных, целевых, компенсационных и других социальных выплат на карточный счет, открытый в банке – участнике проекта "Муниципальная карта "Карта киевлянина" и который привязан к конкретной муниципальной карте "Карта киевлянина").

Коммунальное приложение - предоставление и учет льгот и субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг.

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Медицинское приложение – предоставление и учет полного спектра медицинских услуг, в том числе медицинского страхования.

Торговое приложение – предоставление и учет скидок в розничных торгово-сервисных предприятиях, аптеках, медицинских учреждениях, учреждениях культуры и тому подобное.

Образовательное приложение – предоставление и учет услуг и сервисов ученикам учебных заведений города Киева.

Могут ли карточку оформить за вас?

Да, это могут сделать уполномоченные представители:

опекуны,

доверенные лица, имеющие право совершать юридические действия в пользу того или иного человека.

Эти люди должны собрать все необходимые документы для оформления карты и обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка.

Для чего нужна карта киевлянина?

В ней есть несколько важных функций:

возможность верификации по Bank ID для получения онлайн-административных услуг;

для получения онлайн-административных услуг; доступ к электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина". Например, запись ребенка в очередь в детсад, оплата коммуналки, возможность проголосовать за петиции и публичный бюджет;

за петиции и публичный бюджет; карту можно использовать как проездной, пополнять ее и оплачивать поездки. А льготники могут ездить с ней вообще бесплатно;

пополнять ее и оплачивать поездки. А льготники могут ездить с ней вообще бесплатно; с картой можно получить скидки в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Уэст лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3-7%), а также социальный хлеб в "Киевхлебе";

в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Уэст лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3-7%), а также социальный хлеб в "Киевхлебе"; можно посещать зоопарк, заплатив до 50% стоимости билета.

Что известно о подорожании проезда?

Ранее в КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасную перевозку пассажиров. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.

В случае оплаты проезда с использованием карточки киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот). Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при условии покупки 1-9 поездок). Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидкой. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации на 24 часа, 48 и 72 часа. Льготы на проезд будут действовать и в дальнейшем.

Кроме того, в Киеве вслед за общественным транспортом подорожают маршрутки, при этом все льготные категории сохраняются.

Также стало известно, что если в Киеве все-таки введут новые цены на проезд в общественном транспорте, стоимость студенческого безлимитного проездного составит почти 1500 грн. Это больше, чем большинство академических стипендий.

Жители столицы в ярости – они против такого резкого скачка цен. И лишь немногие оптимисты верят, что это поможет улучшить работу транспорта, на котором ежедневно ездят тысячи людей.

Сколько на самом деле должен стоить проезд в Киеве?

Киевляне снова обсуждают себестоимость проезда в городском транспорте. Экономически обоснованный тариф в столичном метрополитене составляет 22 гривны. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на Департамент экономики и инвестиций и Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Но так ли это на самом деле?

В КГГА сайту "Сегодня" пояснили, что озвучены те цифры, о которых шла речь еще в прошлом году, когда власти планировали увеличить стоимость проезда в городском транспорте. Он, кстати, должен был подорожать с 1 января, но вопрос подорожания стоимости проезда в транспорте Киева отложили.