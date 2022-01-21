В аэропорту "Борисполь" заработает терминал F – дата

Терминала D скоро не будет справится с пассажиропотоком / Фото: Коллаж: Сегодня

Аэропорт Борисполь 27 марта планирует возобновить работу терминала F. До этого комплекс был закрыт из-за значительного падения пассажиропотока.

Об этом сообщает Avianews.

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По плану аэропорт в 2022 году должен обслужить 13,1 млн пассажиров и пропускная способность терминала D не будет справится с числом пассажиров.

По словам представителя аэропорта, в аэровокзальном комплексе F будут обслуживать пассажиров лоукостеров и авиакомпаний, которые специализируются на прямых перелетах из точки в точку. Сейчас аэропорт ведет переговоры с такими авиаперевозчиками о смене терминала, однако пока не готов огласить их список.

Терминал F раньше

Ранее терминал F (до марта 2020 года) был базой для лоукостеров Ryanair и SkyUp.

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Здание не имеет телетрапов, однако позволяет проводить посадку пассажиров пешком. Это уменьшает время стоянки самолета, и авиакомпании дополнительно экономят на доставке пассажиров к самолету с помощью автобусов.

Терминал F впервые ввели в эксплуатацию в 2010 году. Это 2-этажное здание площадью 20 тыс. квадратных метров, которое предназначено для обслуживания только международных рейсов как на прилет, так и на вылет.

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