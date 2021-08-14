В "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max на 1 млн гривен (фото)

Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов / Фото: коллаж "Сегодня"

В "Борисполе" задержали двух украинцев, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников и таможенников, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", – говорится в сообщении.

Телефоны пассажиры рейса, прилетевшего из города Дубай, положили в чемоданы и ручную кладь. Пограничники нашли в украинцев 1991 и 1992 года рождения 25 телефонов iPhone, общая сумма оценки которых достигает 1 миллиона гривен.

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

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