В "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max на 1 млн гривен (фото)

Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов / Фото: коллаж "Сегодня"
В "Борисполе" задержали двух украинцев, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников и таможенников, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", – говорится в сообщении.
Телефоны пассажиры рейса, прилетевшего из города Дубай, положили в чемоданы и ручную кладь. Пограничники нашли в украинцев 1991 и 1992 года рождения 25 телефонов iPhone, общая сумма оценки которых достигает 1 миллиона гривен.
В "Борисполе" заблокировали крупную партию контрабандной электроники и сигарет из ОАЭ (фото)
Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
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