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В "Борисполе" заблокировали крупную партию контрабандной электроники и сигарет из ОАЭ (фото)

9 июля 2021 19:15

Виктория Барановская Виктория Барановская

Товары доставляли в Украину из страны Евросоюза – злоумышленники подделали документы об их стоимости

В Борисполь не пропустили крупную партию брендированной техники / Фото: коллаж "Сегодня"

В Борисполь не пропустили крупную партию брендированной техники / Фото: коллаж "Сегодня"

В аэропорту "Борисполь" остановили контрабанду брендовой электроники и табака из Объединенных Арабских Эмиратов

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"Киевской городской прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей при осуществлении импорта товаров через таможенную границу Украины, а также перевозки подакцизных товаров с сокрытием от таможенного контроля (ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 364 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

По данным правоохранителей, злоумышленники доставляли товары из ОАЭ в Украину через страны Европейского Союза под видом других товаров. Они вносили неправдивые данные в документы по номенклатуре товара и его стоимости.

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Таким образом, пограничники изъяли большую партию брендовых электронных товаров, количество которых сейчас устанавливается, а также 28 ящиков кальянного табака, который являются подакцизным товаром.

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Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причастных к преступной деятельности.

Фото: Киевская городская прокуратура
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Фото: Киевская городская прокуратура

Ранее мы сообщали, что ценную икону национального значения пытались переслать в США под видом кухонной доски. Икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)" имеет историческую и культурную ценность.

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