У "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max на 1 млн гривень (фото)

Всього у багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів / Фото: колаж "Сьогодні"

У "Борисполі" затримали двох українців, які намагались нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Товари вдалося виявити завдяки взаємодії прикордонників та митників, які діяли за інформацією оперативно-розшукового підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", – йдеться у повідомленні.

Як їм це вдалось?

Телефони пасажири рейсу, який прилетів з міста Дубай, поклали у валізи та ручну поклажу. Прикордонники знайшли у українців 1991 та 1992 року народження 25 телефонів iPhone, загальна сума оцінки яких сягає 1 мільйона гривень.

Працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Фото: Державна прикордонна служба України

Раніше ми повідомляли, що: