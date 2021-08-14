У "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max на 1 млн гривень (фото)

Всього у багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів / Фото: колаж "Сьогодні"
У "Борисполі" затримали двох українців, які намагались нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
"Товари вдалося виявити завдяки взаємодії прикордонників та митників, які діяли за інформацією оперативно-розшукового підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", – йдеться у повідомленні.
Як їм це вдалось?
Телефони пасажири рейсу, який прилетів з міста Дубай, поклали у валізи та ручну поклажу. Прикордонники знайшли у українців 1991 та 1992 року народження 25 телефонів iPhone, загальна сума оцінки яких сягає 1 мільйона гривень.
У "Борисполі" заблокували велику партію контрабандної електроніки і сигарет з ОАЕ (фото)
Працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.
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