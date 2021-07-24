В центре Киева масштабная авария: столкнулись четыре авто (видео)

Как выяснилось, пострадала женщина – ее забрали медики

Копы оформляют ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадала женщина.

Об этом сообщают Вартові еспресо.

В центре столицы на площади Леси Украинки произошло ДТП с участием четырех автомобилей – Infiniti, Subaru, Audi и Hyundai одной из служб такси.

"В данной дорожной аварии травмировалась женщина, ее госпитализировали в больницу", – пишут в Сети.

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На месте работает полиция и СОГ.

Напомним, в Киеве стоящий на остановке автобус без водителя внезапно поехал и врезался в припаркованный легковой BMW, а затем они вместе вылетели на тротуар. Как оказалось, водитель автобуса отлучался за кофе.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу отвезли 23 человека.