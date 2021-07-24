У центрі Києва масштабна аварія: зіткнулися чотири авто (відео)

Як з'ясувалося, постраждала жінка – її забрали медики

Копи оформляють ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні відбулося ДТП за участю чотирьох автомобілів. Постраждала жінка.

Про це повідомляють Вартові еспресо.

У центрі столиці на площі Лесі Українки відбулося ДТП за участю чотирьох автомобілів – Infiniti, Subaru, Audi і Hyundai однієї зі служб таксі.

"У даній дорожній аварії травмувалася жінка, її госпіталізували в лікарню", – пишуть в Мережі.

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На місці працює поліція і СОГ.

Нагадаємо, в Києві стоїть на зупинці автобус без водія раптово поїхав і врізався в припаркований легковий BMW, а потім вони разом вилетіли на тротуар. Як виявилося, водій автобуса відлучався за кавою.

Крім того, в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні відвезли 23 людини.