У центрі Києва масштабна аварія: зіткнулися чотири авто (відео)

Копи оформляють ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві сьогодні відбулося ДТП за участю чотирьох автомобілів. Постраждала жінка.
Про це повідомляють Вартові еспресо.
У центрі столиці на площі Лесі Українки відбулося ДТП за участю чотирьох автомобілів – Infiniti, Subaru, Audi і Hyundai однієї зі служб таксі.
"У даній дорожній аварії травмувалася жінка, її госпіталізували в лікарню", – пишуть в Мережі.
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На місці працює поліція і СОГ.
Нагадаємо, в Києві стоїть на зупинці автобус без водія раптово поїхав і врізався в припаркований легковий BMW, а потім вони разом вилетіли на тротуар. Як виявилося, водій автобуса відлучався за кавою.
Крім того, в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні відвезли 23 людини.
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