В центре Киева перекрыли движение транспорта: список улиц

На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.

26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают: важно сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел оплаты проезда, вас попросят заплатить повторно.