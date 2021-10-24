В центре Киева перекрыли движение транспорта: список улиц

В Киеве ограничили движение транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня
В центре Киева в связи с проведением 12-го WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021 ограничили движение транспорта 24 октября.
Об этом написала пресс-служба КГГА.
Перекрыли с 05:00
- ул. Аллы Тарасовой — с 05:00 до 22:00;
- ул. Малая Житомирская — с 05:00 до 22:00;
- ул. Трехсвятительская — с 05:00 до 22:00;
- ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) — с 05:00 до 22:00;
- ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) — с 05:00 до 22:00;
Перекрыли с 08:00
- пл. Победы — с 08:00 до 10:30;
- ул. Крещатик — с 08:00 до 12:00;
- пл. Европейская — с 08:00 до 12:00;
- ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) — с 08:00 до 16:00;
- ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ра Шевченко) — с 08:00 до 12:00;
- б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) — с 08:00 до 12:00;
- б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) — с 08:00 до 10:30;
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) — с 08:00 до 12:00;
- ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) — с 08:00 до 11:00;
- ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) — с 08:00 до 11:00;
- ул. Жилянская — с 08:00 до 11:00;
- ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) — с 08:00 до 11:00;
- пер. Музейный — с 08:00 до 12:00;
- ул. М. Грушевского — с 08:00 до 12:00;
- Петровская аллея — с 08:00 до 12:30;
- Парковая дорога — с 08:00 до 12:30;
- ул. Нижний Вал — с 08:00 до 15:30;
- ул. Глыбочицкая — с 08:00 до 15:30;
- Глыбочицкий проезд — с 08:00 до 15:30;
- ул. Вячеслава Черновола — с 08:00 до 16:00;
- ул. Сечевых Стрельцов — с 08:00 до 16:00.
Перекрыли с 08:30
- Днепровский спуск (в направлении моста Патона) — с 08:30 до 13:00;
- аллея Героев Крут — с 08:30 до 12:30;
- ул. Лаврская — с 08:30 до 13:00;
- ул. Запечерная — с 08:30 до 13:00;
- б-р Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) — с 08:30 до 13:00;
- ограничение движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов) — с 08:30 до 13:00;
Перекрыли с 08:45
- просп. Соборности — с 8:45 до 13:00;
- ул. Сверстюка — с 8:45 до 13:00;
- Русановский канал — с 8:45 до 13:00;
- ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) — с 8:45 до 13:00;
- Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) — с 8:45 до 13:00;
- Набережное шоссе (в направлении моста Патона) — с 8:45 до 13:30;
- ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) — с 8:45 до 15:30;
Перекрыли с 09:00-09:30
- ул. Трухановская — с 09:00 до 14:30;
- парк "Муромец" — с 09:30 до 15:00;
- ограничение движения на Северном мосту (в направлении просп. Бандеры) — с 09:30 до 14:30;
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) — с 09:30 до 15:30;
- Гаванский мост — с 09:30 до 15:30;
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