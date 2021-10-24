У центрі Києва перекрили рух транспорту: список вулиць

На сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів в метро.

26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів . У метрополітені зазначають: важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив оплати проїзду, вас попросять заплатити повторно.