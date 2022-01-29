В центре Киева вместо бомбоубежища открыли стрип-клуб (фото)

В столице открыли клуб прямо в подвальном укрытии. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в подвале незаконно организовали стриптиз-клуб. На этом месте по плану должно быть бомбоубежище.

Об этом говорится в сюжете телеканала "СТБ".

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Что известно?

Стриптиз-клуб в подвале открыли на улице Большой Васильковской, 58, где должно находиться бомбоубежище.

Охранник заведения сказал журналистам, что в случае чрезвычайной ситуации всех обязательно пустят в бомбоубежище. При этом показать ВИП-ложи страж порядка отказался.

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Как выглядит стриптиз-клуб в укрытии. Фото: google/maps

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Киевлян шокировало состояние одного из укрытий Киева

В социальных сетях обсуждают фото столичного подвала, который захламлен мусором. Фото помещения, которое должно служить укрытием в случае чрезвычайной ситуации, опубликовал народный депутат Украины Роман Грищук. По его словам, многие другие помещения в городе заняты парикмахерскими и магазинами.

В КГГА "Сегодня" сообщили, что пока неизвестно, где именно в столице сделано это фото. Сейчас выясняют точный адрес помещения, и кто балансодержатель данного объекта.

Нам пояснили, что тот, кто опубликовал это фото, в полной мере не владеет информацией о защитных сооружениях. По закону в сооружениях двойного использования могут находиться парикмахерские, аптеки, магазины.

"Мы в ближайшее время подготовим разъяснительный материал для таких депутатов на тему: что такое защитные сооружения и почему там может что-то размещаться. Но в случае чрезвычайно ситуации, эти помещения могут стать укрытием для населения", – пояснили нам в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

В мэрии поясняют, что в городе достаточно много объектов, которые пока не готовы к использованию, таких порядка тысячи. Балансодержатели должны их содержать в порядке, не допускать захламления мусором, убирать воду в случае подтопления.

В мэрии подчеркивают, что поэтому такие объекты укрытия в подвалах должны быть закрытыми и приведены в порядок. Тогда в них не будут селиться бездомные и устраивать наркопритоны.

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