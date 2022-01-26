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Бомбоубежища в Киеве не готовы к нападению: на сколько их хватит

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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26 января, 17:15
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Столица готовится к угрозе вторжения РФ, поэтому в городе проверяют бомбоубежища
Подготовленных убежищ в Киеве всего около 500 штук
Подготовленных убежищ в Киеве всего около 500 штук / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице насчитывается около пяти тысяч подземных укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Но подготовленных убежищ в Киеве всего около 500 штук. Там люди смогут находиться 2-3 суток.

Об этом сообщил глава департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, передает РБК-Украина.

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Бомбоубежища без воды и продуктов

Подготовленных убежищ в Киеве всего около 500 штук. Там граждане смогут находиться 2-3 суток.

Во всех остальных убежищах можно переждать только "критический момент" – пару часов. Потому что там нет запасов продуктов, питьевой воды и оборудования для длительного пребывания людей.

Количество обустроенных объектов

По словам Ткачука, и в хранилищах, и в укрытиях с 2014 года проводились постоянные проверки. Сейчас эти объекты промаркированы, на их дверях должно быть объявление, что это объект гражданской защиты с указанием фамилии контактного лица и номера телефона человека, у которого находятся ключи от укрытия.

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За прошедшие восемь лет удалось увеличить количество обустроенных объектов гражданской защиты с 1,5 до почти 5 тысяч, отметил Ткачук.

"Из этого объема у нас сейчас примерно 19% объектов в состоянии "не готовы". И в основном, это те, которые находятся в частной собственности", – сообщил он.

Ткачук объяснил, что эти бомбоубежища находятся в частной собственности и владельцы не дают провести там инвентаризацию.

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"Подобная проблема возникает и с отдельными ОСМД в столице. Руководители этих организаций не дают проверяющим доступ к подвальным помещениям", - добавил Ткачук.

Угроза вторжения РФ в Украину

Количество укрытий в столице

  • 3687 цокольных и подвальных помещений;
  • 409 подземных паркингов;
  • 272 подземных перехода;
  • 47 подземных помещений метрополитена;
  • 514 убежищ.

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