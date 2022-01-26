Бомбоубежища в Киеве не готовы к нападению: на сколько их хватит

Столица готовится к угрозе вторжения РФ, поэтому в городе проверяют бомбоубежища

Подготовленных убежищ в Киеве всего около 500 штук / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице насчитывается около пяти тысяч подземных укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Но подготовленных убежищ в Киеве всего около 500 штук. Там люди смогут находиться 2-3 суток.

Об этом сообщил глава департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, передает РБК-Украина.

Реклама

Бомбоубежища без воды и продуктов

Подготовленных убежищ в Киеве всего около 500 штук. Там граждане смогут находиться 2-3 суток.

Во всех остальных убежищах можно переждать только "критический момент" – пару часов. Потому что там нет запасов продуктов, питьевой воды и оборудования для длительного пребывания людей.

Количество обустроенных объектов

По словам Ткачука, и в хранилищах, и в укрытиях с 2014 года проводились постоянные проверки. Сейчас эти объекты промаркированы, на их дверях должно быть объявление, что это объект гражданской защиты с указанием фамилии контактного лица и номера телефона человека, у которого находятся ключи от укрытия.

Реклама

За прошедшие восемь лет удалось увеличить количество обустроенных объектов гражданской защиты с 1,5 до почти 5 тысяч, отметил Ткачук.

"Из этого объема у нас сейчас примерно 19% объектов в состоянии "не готовы". И в основном, это те, которые находятся в частной собственности", – сообщил он.

Ткачук объяснил, что эти бомбоубежища находятся в частной собственности и владельцы не дают провести там инвентаризацию.

Реклама

"Подобная проблема возникает и с отдельными ОСМД в столице. Руководители этих организаций не дают проверяющим доступ к подвальным помещениям", - добавил Ткачук.

Угроза вторжения РФ в Украину

Количество укрытий в столице

3687 цокольных и подвальных помещений;

409 подземных паркингов;

272 подземных перехода;

47 подземных помещений метрополитена;

514 убежищ.

Ранее мы писали: