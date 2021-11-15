В центре Киева ограничили движение: где и на сколько

Движение в центре столицы перекроют на три недели / Фото: Коллаж: Сегодня
В центре Киева частично ограничено движение транспорта. На улице Льва Толстого до 6 декабря перекроют улицу.
Об этом сообщает УК "Киевавтодор".
На улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта.
"В настоящее время работы стартовали на участке между улицами Жилянской и Саксаганского. Обращаем внимание, что узнавать первые об ограничениях движения и ремонтах столичных путей можно в Telegram-канале "Киев Трафик", – говорится в сообщении.
Киевляне требуют запретить ремонт дорог
В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах города в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00.
Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.
"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на топливо – цель этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан по городу на механических транспортных средствах. Перед ремонтом основной дороги делается удобный объезд или работы проводятся в ночное время суток", – пишет автор.
Ранее мы сообщали:
- На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.
- 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают: важно сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел оплаты проезда, вас попросят заплатить повторно.