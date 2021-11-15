В центре Киева ограничили движение: где и на сколько

Движение в центре столицы перекроют на три недели / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева частично ограничено движение транспорта. На улице Льва Толстого до 6 декабря перекроют улицу.

Об этом сообщает УК "Киевавтодор".

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На улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта.

"В настоящее время работы стартовали на участке между улицами Жилянской и Саксаганского. Обращаем внимание, что узнавать первые об ограничениях движения и ремонтах столичных путей можно в Telegram-канале "Киев Трафик", – говорится в сообщении.

Киевляне требуют запретить ремонт дорог

В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах города в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00.

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Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.

"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на топливо – цель этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан по городу на механических транспортных средствах. Перед ремонтом основной дороги делается удобный объезд или работы проводятся в ночное время суток", – пишет автор.

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