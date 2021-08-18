В Днепровском районе Киева застрелили мужчину

Место преступления. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Днепровском районе. Потерпевший скончался после нападения неизвестных. На месте работают правоохранители.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.
На улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего.
"На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению.
"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события", – добавляют в полиции.
Перестрелки в столице
Это не первый случай стрельбы в Киеве.
Вечером, 12 августа, в одном из ресторанов Киева произошла перестрелка, за которой наблюдали женщины и дети. Кстати, ранее подобный случай произошел в Одессе, там расстреляли мужчину.
Также в Киеве полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и еще одного человека на Голосеевском проспекте, после чего закрылся в квартире.
А 18 июля стреляли на Соломенке. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.
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